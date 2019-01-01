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غزة: وقفة نسوية تضامنًا مع الأسرى

الخميس 19 سبتمبر 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وقفة نسوية تضامنًا مع الأسرى


غزة / سما /

نظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال بحضور القوى الوطنية والإسلامية.

ورفع المشاركون في الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، لافتات تؤكد وقوف الفلسطينيين خلف الأسرى.

ووجهت هالة أبو شرخ مسئولة اتحاد اللجان، التحية إلى الأسرى والأسيرات. داعيةً إلى توسيع دائرة التضامن الدولي معهم وتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاههم.

وطالبت أبو شرخ الصليب الأحمر الدولي لمسئولياته تجاه الأسرى، من أجل الضغط على الاحتلال، ودفعه لإطلاق سراح الأسرى جميعًا.

كما طالبت أصحاب القرار بالتفكير بأساليب واستراتيجيات جدية تنهي حالة الاسترخاء وتفتح الباب لاستنهاض وتطوير أساليب جديدة لمواجهة السجان الإسرائيلي، كما ودعت الحركة الأسيرة إلى تقديم نموذجاً لرص الصفوف في السجون لتكون درسا لما هم خارجه من أجل طي صفحة الانقسام البغيض وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، لتوفير الدعم المطلوب لأسرانا البواسل في مطالبهم العادلة.

بدوره، أكد نشأت الوحيدي عضو لجنة الأسرى للقوي الوطنية والإسلامية، أن معركة الأسرى مع إدارة السجون مستمرة إلى حين تحقيق كافة المطالب الإنسانية للأسرى.

وحيا الوحيدي الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية، مؤكداً على مطالبهم المشروعة.

وطالب الوحيدي المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر بأخذ دورها الجدي في تدويل قضية الأسرى في كافة المؤسسات الحقوقية لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

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