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الشؤون المدنية: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أبو رومي ويونس غدا

الخميس 19 سبتمبر 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أبو رومي ويونس غدا


رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدينة، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ستسلم غدا الجمعة، جثماني الشهيدين نسيم أبو رومي من العيزرية، وعمر يونس من سنيريا في محافظة قلقيلية، المحتجزين لديها.

يذكر أن الطفل أبو رومي (14 عاما) استشهد في منتصف شهر آب الماضي، بعد أن اطلقت قوات الاحتلال النار عليه عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

فيما استشهد الشاب يونس (20 عاما)، في السابع والعشرين من نيسان الماضي، في مستشفى "بيلنسون" الإسرائيلي، بعد أسبوع من إصابته على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

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