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غرينبلات يصل إسرائيل اليوم لبحث نشر "صفقة القرن"

الخميس 19 سبتمبر 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يصل إسرائيل اليوم لبحث نشر "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

يتوقع أن يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي استقال مؤخرا، إلى إسرائيل اليوم، الخميس، وسيلتقي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، من أجل التباحث معهما حول "صفقة القرن".

وتشير التقديرات إلى أن غرينبلات سيبحث في ما إذا كان التوقيت الحالي، بعد انتخابات الكنيست وقبل تشكيل حكومة في إسرائيل، ملائم لنشر خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الإدارة الأميركية تدرس نشر الخطة قبل تشكيل حكومة إسرائيلية من أجل التأثير على المفاوضات الائتلافية وضمان موافقة من أجل نشرها.

وكان غرينبلات أعلن عن استقالته، قبل أسبوعين، كمبعوث خاص. لكن مصادر في الإدارة الأميركية قالت إن غرينبلات سيواصل مرافقة "صفقة القرن" في الفترة المقبلة. وتم تعيين أفي بركوفيتش، وهو مساعد جاريد كوشنير، مستشار وصهر ترامب، خلفا لغرينبلات.

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