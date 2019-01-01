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بعد فرز 97% من الأصوات.. غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13

الخميس 19 سبتمبر 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد فرز 97% من الأصوات.. غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13


القدس المحتلة / سما /

بعد فرز 97% من الأصوات، ارتفع حزب "كاحول لافان" بمقعدين عن "الليكود"، وتراجع "يسرائيل بيتينو" بمقعد واحد، في حين استعادت القائمة المشتركة المقعد الثالث عشر، في توزيع مقاعد غير نهائي إلى حين استكمال فرز المغلفات المزدوجة.

وجاء أن قائمة "كاحول لافان" ارتفعت إلى 33 مقعدا، بعد فرز 97% من الأصوات، وتراجع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.

في المقابل، حصل "الليكود" على 31 مقعدا، والقائمة المشتركة على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، و"إلى اليمين" 7 مقاعد، و 6 مقاعد لـ"العمل – غيشر"، و5 مقاعد لـ"المعسكر الديمقراطي".

بالنتيجة، فإن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصل على ما مجموعه 55 مقعدا، مقابل 44 مقعدا لمعسكر بيني غانتس.

وتأتي هذه النتائج بعد فرز نحو 180 ألفا من المغلفات المزدوجة، الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع "كاحول لافان" بمقعد إضافي كان على حساب "يسرائيل بيتينو".

وكانت قد بدأت عملية فرز المغلفات المزدوجة في الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل الفائت، ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية مساء اليوم.

ويقدر عدد المغلفات المزدوجة بنحو 250 ألفا، تم فرز 187 ألفا منها حتى الساعة 09:38 من صباح الخميس.

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