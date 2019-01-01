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مدرب جديد للهلال خلفا لأبو حبيب

الخميس 19 سبتمبر 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب جديد للهلال خلفا لأبو حبيب


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن المدير الفني الجديد للهلال, استعدادا للجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكدت التقارير, أن الهلال عيّن حازم الوزير مديرا فنيا للفريق, خلفا للمستقيل محمد أبو حبيب, الذي رحل عقب الخسارة القاسية أمام شباب خانيونس (0-3) في الأسبوع الثالث من الدوري.

وحصد الهلال نقطتين مع أبو حبيب, بعد تعادله مع الأهلي (1-1), وشباب رفح (2-2), قبل أن يسقط أمام شباب خانيونس (0-3), ما دفع المدرب لإعلان استقالته من الفريق.

وأوضحت التقارير, أن الوزير سيعود لتدريب الفريق من جديد, بعدما سبق له أن عمل في نفس المهمة خلال الموسم قبل الماضي.

يشار إلى أن الهلال يحتل المركز العاشر حاليا في دوري الممتازة برصيد نقطتين, بفارق الأهداف خلف شباب رفح واتحاد خانيونس تواليا.

#الهلال #حازم الوزير

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