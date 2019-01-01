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فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13

الخميس 19 سبتمبر 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13


القدس المحتلة/سما/

 أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، تفوق حزب "أزرق أبيض" بمقعدين عن "الليكود"، وتراجع "يسرائيل بيتينو" بمقعد واحد، في حين استعادت القائمة المشتركة المقعد الثالث عشر، بعد فرز 97% من أصوات الناخبين.

وبحسب النتائج، حصل حزب "أزرق أبيض"، على 33 مقعدا، وتراجع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.

في المقابل، حصل "الليكود" على 31 مقعدا، والقائمة المشتركة على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، و"إلى اليمين" 7 مقاعد، و 6 مقاعد لـ"العمل – غيشر"، و5 مقاعد لـ"المعسكر الديمقراطي".

ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست مساء اليوم.

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