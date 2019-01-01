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"أمنستي": قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

الخميس 19 سبتمبر 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أمنستي": قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني


القدس المحتلة/سما/

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن قتل القوات الإسرائيلية، امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري، ما هو إلا تذكير بضرورة تحقيق العدالة الدولية من أجل إنهاء انتهاكات إسرائيل الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت "امنستي" في بيان صحفي اليوم الخميس، أن لقطات الفيديو أظهرت أن المرأة كانت تقف على مسافة بعيدة من الجنود عندما أطلقوا عليها النار، ويبدو أنها لم تكن تحمل سلاحاً ناريًا ولم تشكل أي تهديد مباشر لهم.

وأكدت أن للقوات الإسرائيلية سجلا حافلا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والقتل غير القانوني؛ وأن انعدام محاسبة القوات الإسرائيلية يؤدي إلى ارتكاب مزيد من هذه الانتهاكات.

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