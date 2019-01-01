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5 إصابات بالرصاص "المطاطي" بمواجهات مع الاحتلال وسط مدينة رام الله

الخميس 19 سبتمبر 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات بالرصاص "المطاطي" بمواجهات مع الاحتلال وسط مدينة رام الله


رام الله /سما/

 أصيب اليوم الخميس، خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال مقر "النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات" في المدينة، والاستيلاء على أجهزة حاسوب وأوراق وتحطيم محتويات المقر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجنود اعتلوا اسطح بعض البنايات في شارعي راكب والبريد وسط رام الله، واقتحموا عددا من المقاهي في تلك المنطقة، وحطموا العديد من أقفال وبوابات البنايات وسط المدينة.

وأشارت إلى ان المواجهات أسفرت عن إصابة خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف للمطاط، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، اليوم الخميس، إن وحدات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الخميس مكتبا للجبهة الديمقراطية في عمارة الميدان وسط مدينة رام الله.

وأضافت: إن هذا الاقتحام هو الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث سبق لقوات الاحتلال اقتحام مكتب آخر في عمارة طنوس ودمرت محتوياته وصادرت عددا من الحواسيب والأجهزة.

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