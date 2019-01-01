نتنياهو يخاطب غانتس : "دعنا نلتقي اليوم ليس هناك خيار سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية"

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس منافسه الرئيسي بيني غانتس إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الثلاثاء تقاربا حادا بينهما يحول دون إمكانية أن يشكل أحدهما ائتلاف حكومي.



و قال نتنياهو إنه "يفضل تشكيل ائتلاف يميني لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن"، مؤكدا أنه بذلك "لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين"

و دعا نتنياهو زعيم تحالف "ابيض ازرق" بني غانتس للاجتماع اليوم , وخاطبه قائلا" بني، دعنا نلتقي اليوم ليس هناك خيار سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وقال : "لا يوجد خيار سوى تشكيل حكومة وحدة على أوسع نطاق ممكن يتوقع الناس منا، كلانا ، أن نظهر المسؤولية ونعمل من أجل التعاون وغير مسموح لنا وليس هناك سبب لإجراء انتخابات ثالثة - أنا ضدها. تعال نشكل حكومة وحدة وطنية واسعة اليوم" .