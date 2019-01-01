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الصحة: المستشفيات الحكومية استقبلت 3492 مولوداً خلال آب

الخميس 19 سبتمبر 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أقسام الولادة في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية استقبلت 3492 مولوداً جديداً خلال آب الماضي، فيما استقبلت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفيات مئات آلاف المراجعين في نفس الفترة.

وأشارت الوزارة، في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، إلى أن 5 مواليد و7 عمليات جراحية و1140 فحصاً مخبرياً تجرى كل ساعة في المراكز الصحية الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت: إن أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية استقبلت 82527 مراجعاً، فيما أجريت 4877 عملية جراحية، وحوالي 578 ألف فحص مخبري و49168 صورة أشعة و7961 صورة طبقية و1257 صورة رنين مغناطيسي، واستقبلت العيادات الخارجية في المستشفيات جوالي 39 ألف مراجع.

وفيما يخص الرعاية الصحية الأولية، وحسب التقرير، فقد بلغ عدد مراجعي عيادات الطب العام حوالي 143 ألف مريض، إضافة إلى 11344 رعاية تمريضية للحوامل، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية في تلك العيادات خلال آب الماضي حوالي 244 ألف فحص مخبري.

#وزارة الصحة #المستشفيات

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