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أمير قطر يخطف الأنظار في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان (فيديو وصور)

الخميس 19 سبتمبر 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يخطف الأنظار في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان (فيديو وصور)


وكالات

خطف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، الأنظار بعدما ظهر على مدرجات ملعب "حديقة الأمراء" خلال مباراة باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسلطت عدسات المصورين بشكل كبير على أمير قطر خلال المباراة، ومن المقرر أن يلتقي، بعد غد الخميس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التوترات في الشرق الأوسط.

وتغلب سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد، بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن نادي العاصمة الفرنسية، مملوك لرجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، الذي يترأس أيضا شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

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