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صحيفة: يومان على الانتخابات وترامب لم يتصل بنتنياهو

الخميس 19 سبتمبر 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: يومان على الانتخابات وترامب لم يتصل بنتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن يومين مرا على الانتخابات العامة التي جرت في إسرائيل دون أن يتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان ترامب، الذي تجمعه علاقات قوية بنتياهو، استبق الانتخابات باتصال هاتفي قال إنه بحث فيه مع نتنياهو "إمكانية المضي قدما في معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، وقال إن مثل هذه المعاهدة "ستزيد من ترسيخ التحالف الكبير". واعتبر مراقبون أن الاتصال كان بمثابة إبداء للدعم لنتيناهو قبل الانتخابات.

وتشير أحدث النتائج المتاحة للانتخابات إلى تصدر حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس للانتخابات، متقدما على حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو. كما تظهر النتائج أن مقاعد الأحزاب اليمينية والدينية مجتمعة لن تضمن لنتنياهو تشكيل الحكومة القادمة.

وكان ترامب قال في تصريح أمس، ردا على سؤال عما إذا كان اتصل بنتنياهو بعد الانتخابات، :" لم أتصل، النتائج تتوالى، إنها متقاربة جدا. انظروا، علاقتنا هي مع إسرائيل. لننظر ما الذي سيحدث".

وكان نتنياهو أعلن أمس إلغاء رحلته المقررة لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم لمتحدة، وذلك في ظل الوضع السياسي في إسرائيل. وكان من المفترض أن يلتقي نتنياهو بترامب خلال الزيارة.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2010 التي يفوت فيها نتنياهو فرصة إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن نتنياهو يفضل أن يكون في إسرائيل الأسبوع القادم، عندما يوقع رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين على تكليف تشكيل الحكومة القادمة، والذي لا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كان سيكون من نصيب نتنياهو أم جانتس.

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