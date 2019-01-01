الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطنا على الأقل من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، ستة شبان من المدينة ومخيمها، وهم: محمد نظمي ابو زاغة، ويوسف شريم، وأحمد صباح، وباسل عكرمة استيتي، وصهيب مرعي، ومحمد حسين مناصرة من حي خروبة في المدينة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين: محمد نعيم باكير (36 عاما)، ومهدي هاشم صبري (29 عاما)، وعبادة عبد الحليم الحاج (18 عاما)، وحمزة ياسر عوينات (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان من قرية كفر نعمة، وهم: محمد منصور عبده (18 عاما)، وايهاب محمد عبده (18 عاما)، وحسين سائد عبده (18 عاما)، وبراء شادي الفايز (24 عاما)، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من مخيم بلاطة، شرق المدينة، وهم: يوسف سائد حشاش، وضياء سبيتان، ورائد وحيد.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، وداهمت عدة أحياء فيه، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.