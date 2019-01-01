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فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم

الخميس 19 سبتمبر 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم


رام الله / سما /

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية إن فصل الخريف يبدأ فلكيًا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الاثنين القادم 23 أيلول الجاري في تمام الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت القدس.

وذكرت أن الاعتدال الخريفي يصل عندما تكون الشمس عامودية تمامًا على خط الاستواء السماوي، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93يومًا و15 ساعة و56 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89يومًا و17ساعة و29 دقيقة.

وبحسب داود الطروة من الجمعية فإن الشمس تشرق يوم الاعتدال الخريفي في القدس تمام الساعة 06:27 من الزاوية الشرقية تمامًا، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:35 من الزاوية الغربية تماما.

ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضًا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و52 دقيقة و31 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق و29 ثانية.

وأوضح الطروة أنه بعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار.

كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة 6 شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لـ6شهور متواصلة، ويبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك.

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