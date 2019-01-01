سكولز: مانشستر يونايتد أخطأ بعدم التوقيع مع بديل للوكاكو

وكالات / سما /

يعتقد أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز بأن النادي أخطأ بعدم التوقيع مع مهاجم خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد أن باع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وانتقل لوكاكو من ملعب الأولد ترافورد للانضمام إلى إنتر ميلان مقابل 72 مليون جنيه استرليني خلال الشهر الماضي وبدأ الريد ديفلز موسمه الجديد دون خيارات هجومية عديدة.

وارتبط المهاجم ماريو ماندزوكيتش إضافة إلى باولو ديبالا بالانتقال إلى المان يونايتد خلال نهاية سوق الانتقالات ولكن لم ينجح النادي في تأمين خدمات أياً منهما.

وكان هذا يعني أن كل خيارات المدرب جونار أولي سولشاير سوف تتمحور حول ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال والأمر الذي يراه سكولز مقلقاً.

وقال لاعب الوسط الدولي السابق لشبكة تووك سبورت: “هناك شىء واحد لا يرضيني، وهو أن سولشاير كان يعلم بأن لوكاكو سوف يباع وعندما تبدأ الموسم بدون وجود رأس حربة حقيقي فهذا يبدو أمراً خاطئاً بالنسبة لي”.

استطرد: “لا يمكن أن تبدأ الموسم بدون وجود مهاجماً مركزياً في نادٍ معروف بأسلوبه الهجومي ولا بد أن يكون لديه أربعة لاعبين في هذا المركز وبدلاً من ذلك لديك الآن راشفورد ومارسيال اللذين لسنا متأكدين ما إذا كانا مهاجمين من الأطراف أم رأسي حربة”.