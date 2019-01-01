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حماس تنعي القيادي جهاد سويلم

الخميس 19 سبتمبر 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعي القيادي جهاد سويلم


غزة / سما /

نعت حركة حماس، اليوم الخميس، الدكتور جهاد سويلم، أحد قادتها في الخارج والذي وافته المنية أمس الأربعاء، في إحدى الدول العربية.

ولم توضح الحركة مكان وفاة سويلم، الذي كان يتنقل ما بين السعودية والأردن.

ووصفته الحركة بأنه أحد "رجالات فلسطين وأبنائها البررة"، وتوفي بعد "مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في العمل والدفاع عن فلسطين، وقضى حياته متفانياً في حب وخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات، وترك بصمات واضحة في ميادين العمل الخيري لفلسطين والدفاع عن قضايا شعبه وأمّته". وفق نص البيان.

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