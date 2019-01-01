مسؤول أمريكي: خامنئي أقر الهجوم على منشأتي أرامكو ووضع شرطا لذلك!

وكالات

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز"، عن مسؤول أمريكي قوله إن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أعطى موافقته على الهجوم الذي نفذ السبت الماضي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن خامنئي، من دون أن تكشف عن هوية المسؤولين الذين زودوها بهذه المعلومات، وافق على الهجوم بشرط أن ينفذ بطريقة تبعد الشبهات عن بلاده.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي زار السعودية، قد وصف الهجوم الذي تسبب في وقف نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام بـ"العمل الحربي".

وذكر التقرير، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ما وُصفت بالأدلة الدامغة ضد إيران تتمثل في "صور التقطت بقمر اصطناعي ولم يتم نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تقوم بترتيبات للهجوم في قاعدة الأهواز الجوية".

ولفت التقرير في السياق ذاته إلى أن أهمية الصور لم تتضح إلا في وقت لاحق، فيما علّق مسؤول أمريكي قائلا: "أخذنا على حين غرّة".

يذكر أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات السبت، إلا أن واشنطن والرياض استبعدتا ذلك تماما، في حين نفت طهران أي دور لها في الهجمات، وحذرت من أي تحرّك ضدها.

وشددت إيران في مذكرة دبلوماسية رسمية أُرسلت يوم الاثنين عبر السفارة السويسرية، التي تمثّل مصالح الولايات المتحدة، على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم وتنفي وتدين الاتهامات الأمريكية لها في هذا الشأن.

وأعاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمس الأول ما صرح به الرئيس دونالد ترامب، وقال: "لا نريد حربا مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة".