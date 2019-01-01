كاسيميرو : لا مجال للأعذار بعد هزيمتنا أمام باريس

وكالات / سما /

صرح البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني بأنه لا مجال للأعذار بعد هزيمة المرينجي القاسية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، مشيراً إلى أن سان جيرمان كان هو الطرف الأقوى في اللقاء.

واستضاف ملعب “حديقة الأمراء” معقل النادي الباريسي مساء أمس، مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة أحرزها دي ماريا (هدفين)، ومونييه، وقدّم الريال واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق.

وتحدث كاسيميرو لقناة “Movistar” قائلاً “لم نلعب بشكلٍ جيد، وسيطر باريس سان جيرمان على مجريات اللعب، ونعلم بأنه من الصعب اللعب هنا”.

وأضاف “باريس سان جيرمان فريق قوي للغاية، ويمتلك لاعبين مميزين، ولا مجال للأعذار لأننا لم نلعب بشكلٍ جيد، ولكن ما زال هناك وقتاً لتصحيح الأمور ومواصلة العمل”.

وتابع “نحن نعلم بأننا إذا لم نلعب مباراة مثالية هنا سنتعرض للخسارة، وهذا ما حدث، وهناك الكثير من الوقت لتغيير ذلك”.