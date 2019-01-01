رؤساء أحزاب يمينية يقدرون: نتنياهو لا يستبعد اجراء انتخابات إضافية

القدس المحتلة / سما /

قال عدد من رؤساء أحزاب إسرائيلية يمينية-متدينة شاركوا أمس في اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أعرب امامهم انه يرغب بإجراء انتخابات للمرة الثالثة. ووفقا لادعائهم، نتنياهو قال بنفس الاجتماع ان اقبال الناخبين في معاقل الليكود ومستوطنات الضفة الغربية كان ضعيفا، وهو متأكد انه فيما لو نذهب الى انتخابات أخرى، الاقبال على التصويت في هذه المناطق سيكون عاليا.

ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب على ما ورد وقال:" التقارير وكأن رئيس الحكومة يرغب بانتخابات أخرى غير صحيحة، الحديث يدور عن حديث كاذب للابيد وغانتس".

واتفق رؤساء الأحزاب اليمنية أمس في اعقاب اجتماع مشترك مع نتنياهو على تشكيل تكتل يميني واحد بقيادة نتنياهو، تكتل يعمل على تشكيل الحكومة القادمة. بالإضافة لذلك تقرر إقامة طاقم مفاوضات مشترك لجميع أحزاب تكتل اليمين.

وأفيد ليلة أمس ان مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يستبعدون إمكانية اجراء تناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس "ازرق ابيض" بيني غانتس. ووفقا لاحد المقربين من نتنياهو، ان الشرط الأساسي لإزالة الاستبعاد الشخصي المفروض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو بسبب وضعه القانوني. إمكانية أخرى يتحدث عنها المقربون من نتنياهو هي اما تناوب او انتخابات جديدة.