فيديو.. محرز يقود مانشستر سيتي لفوز مريح على شاختار في الأبطال

حقق مانشستر سيتي فوزاً مريحاً على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثة أهداف لصفر في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويعود الفضل في الفوز إلى النجم الجزائري رياض محرز الذي وقع الهدف الأول في الدقيقة 24 وصنع الثاني لإلكاي جوندوجان في الدقيقة 38. فيما وقع جابرييل جيسوس الثالث في الدقيقة 76.

وعن نفس المجموعة حقق دينامو زغرب الأوكراني فوزاً ساحقاً على ضيفه أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف لصفر تناوب على تسجيلها كل من مارين ليوفاتش في الدقيقة 10، فيما وقع الأهداف الثلاثة الأخرى ميسلاف اورسيتش في الدقائق 31، 42، 68.

وبهذا تصدر دينامو زغرب المجموعة بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثاني، فيما احتل كل من أتلانتا، و شاختار المركزين الثالث والرابع توالياً.