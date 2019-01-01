فيديو .. باريس سان جيرمان يهزم الريال بالبدلاء

وكالات / سما /

تعرض ريال مدريد لهزيمة مستحقة على يد مضيفه باريس سان جيرمان، بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن قمة الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ باريس سان جيرمان مواجهة ريال مدريد التي جمعتهما على أرضية ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكراً.

وسجل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب ريال مدريد السابق أول هدفين في مرمى حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، بينما فشلت كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في تسجيل أي هدف.

وجاء هدف دي ماريا الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 33، في حين ختم توماس مونييه الثلاثية في الوقت بدل الضائع.

وحاول ريال مدريد تقليص النتيجة بتسجيل الويلزي جاريث بيل هدفاً قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو “فار” بسبب لمسه الكرة بيده.

وبذلك يتأزم موقف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي توجه بلقب البطولة في ثلاث مواسم متتالية قبل رحيله في الموسم الماضي، حيث خسر المباراة الأولى في الموسم الحالي مقابل انتصارين وتعادلين في أول أربع جولات من الدوري الإسباني بعد عودته في منتصف الموسم الماضي.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تعادل كلوب بروج مع غلطة سراي دون أهداف.