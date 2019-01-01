استمرار عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة

القدس المحتلة / سما /

انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف. وتعود معظمها لجنود الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً لقناة "مكان العبرية"، من المتوقع أن تُعلن مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس.

وعلى الصعيد البرلماني يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية مجددا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وخلال لقائهم مساء أمس تعهدوا بتشكيل كتلة مانعة برئاسة نتنياهو.

وفي المعارضة يلتئم كاحول لافان خلال ساعات الظهيرة، وسيطلع رئيس الحزب بيني غانتس أعضائه على التطورات السياسية وخطواته المستقبلية.