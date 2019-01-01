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لجنة الانتخابات الإسرائيلية: النتائج تظهر أزمة سياسية

الخميس 19 سبتمبر 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات الإسرائيلية: النتائج تظهر أزمة سياسية


القدس المحتلة / سما /

قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إن الكتلتين السياسيتين الإسرائيليتين الرئيسيتين دخلتا في أزمة بعد فرز 95 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الوطنية مساء الأربعاء.

وقالت اللجنة إن بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، وحزبه اليساري أرزق أبيض، ربحا 33 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا في البرلمان، بينما فاز حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو بـ 32 مقعدا.

ودخلت الكتلتان السياسيتان لكل من غانتس ونتنياهو في أزمة بإجمالي 56 مقعدا.

وقالت اللجنة إن أفيغدور ليبرمان، وهو "صانع الزعماء" المرتقب ورئيس حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتشدد، حصل على 8 مقاعد.

وكرر ليبرمان دعوته الأربعاء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل حزبه وحزب أزرق أبيض وحزب الليكود.

وقال كذلك إن "الخيار الوحيد هو تحالف واسع وليبرالي"، وأضاف أنه لن يكون جزءا من أي تحالف آخر.

ويحتاج الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى 61 عضوا على الأقل، ولكن نتنياهو وغانتس فشلا في الحصول على مقاعد كافية لتشكيل ائتلاف دون مشاركة حزب ليبرمان ذي الحجم المتوسط.

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