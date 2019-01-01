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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال 19 مواطنا في مدن الضفة الغربية

الخميس 19 سبتمبر 2019 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال 19 مواطنا في مدن الضفة الغربية


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 19 مواطنا من مختلف مدن الضفة الغربية.


وعرفت من المعتقلين:
١. محمد عمران ريان- بيت دقو شمال غرب القدس
٢. مهيب عبده- كفر نعمة غرب رام الله
٣. الفتى إيهاب محيي الدين- كفر نعمة
٤. الفتى محمد منصور عبده- كفر نعمة
٥. حسين سائد عبده- كفر نعمة
٦. براء عبده- كفر نعمة
٧. صهيب مرعي- مخيم جنين
٨. يوسف شريم- مخيم جنين
٩. أحمد صباح- مخيم جنين
١٠. محمد نظمي أبو زاغة- مخيم جنين
١١. باسل عكرمة استيتي- مخيم جنين
١٢. محمد حسين مناصرة- خروبة قرب جنين
١٣. ضياء سبيتاني- مخيم بلاطة بنابلس
١٤. رائد وحيد- محيم بلاطة
١٥. يوسف حشاش- مخيم بلاطة
١٦. مهدي هاشم صبري- قلقيلية
١٧. عباد عبد الحليم الحاج- قلقيلية
١٨. محمد باكير- قلقيلية
١٩. حمزه عوينات- قلقيلية

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