  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جو شديد الحرارة و تحذير من التعرض لاشعة الشمس

الخميس 19 سبتمبر 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جو شديد الحرارة و تحذير من التعرض لاشعة الشمس


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الخميس من:
1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

بعد فرز %90.3 من الأصوات: غانتس يتفوق بمقعد على نتنياهو والمشتركة 13

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

تحليلات : هل انتهى عهد نتنياهو ؟ وهل سيلجأ الى شن حرب ؟

الداخلية المصرية: مقتل القيادي بحركة لواء الثورة الإرهابي" محمود غريب" و9 أخرين بمدينة العبور

«حماس»: الانتخابات الإسرائيلية مفترق طرق خطير..أشرف العجرمي

ترامب "غير قلق" من نتائج انتخابات الكنيست: لم أتحدث مع نتنياهو

وفاة "أخطر حسناء" في العالم

الأخبار الرئيسية

البنك الدولي يحذر : السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة سيولة خانقة

9201916203157756

تقديرات: صواريخ غزة أسهمت بتراجع فرص نتنياهو في الفوز

صاروخ

7 إصابات في انفجار صاروخ محلي في رفح

المالكي يعلن استعداد السلطة الفلسطينية للتفاوض مع أي رئيس وزراء اسرائيلي جديد

ردود أفعال إسرائيلية أولية حول نتائج الانتخابات الاسرائيلية للكنيست الـ(22).. وليبرمان يحذر!