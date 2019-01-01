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مستشار روحاني: السعودية لم تتمكن تأكيد منطقة انطلاق الهجمات على أرامكو

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار روحاني: السعودية لم تتمكن تأكيد منطقة انطلاق الهجمات على أرامكو


سما / وكالات/

أكد حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، أن وزارة الدفاع السعودية لم تتمكن خلال مؤتمرها الصحفي، تأكيد منطقة انطلاق الهجمات على أرامكو، واصفا المؤتمر بـ "الفضيحة الإعلامية".

وقال آشنا إن السعودية "لا تعرف أو لم تتمكن من إثبات الدولة المصنعة لصواريخ كروز أو الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم"، مضيفا أن الدفاع السعودية لم تتمكن في مؤتمرها من الإجابة على التساؤلات بشأن عجز الدفاعات الجوية السعودية عن رصد الهجوم.

وقد اتهمت السعودية من خلال مؤتمر عقدته وزارة دفاعها في وقت سابق من اليوم، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن على شركة "أرامكو" في السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على "أرامكو" جاء من الشمال وليس اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم.

وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديو لأسلحة استخدمت في الهجوم على "أرامكو"، قال إنها "طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز (دلتا-ونغ) وبقايا صواريخ".

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