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عشراوي: مسلسل الاعدامات المتصاعد يتطلب وضع حد لجرائم الاحتلال

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: مسلسل الاعدامات المتصاعد يتطلب وضع حد لجرائم الاحتلال


رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، سياسة الاعدامات الميدانية على حواجز الموت التي تنتهجها دولة الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام المواطنة آلاء وهدان 28 عاما، صباح اليوم، بإطلاق النار عليها مباشرة من قبل جنود الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة وتركها تنزف حتى الموت وعدم السماح للطواقم الطبية الفلسطينية من اسعافها في مخالفة صريحة ومتعمدة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

واشارت في بيان لها، اليوم الاربعاء، باسم اللجنة التنفيذية الى ان مسلسل الاعدامات مستمر ومتصاعد ومنها 68% تم على الحواجز المميتة وطال منذ العام 2015 حتى الان اعدام 65 شخص منهم 8 سيدات و26 طفلا وقالت:" إن هذا السلوك الوحشي يعكس العقلية الاجرامية وثقافة الكراهية التي تغذي العنف والإمعان في القتل بدم بارد وخارج اطار القانون وتعزز الإرهاب الإسرائيلي المنظم والمتصاعد وتؤكد على استهتار دولة الاحتلال بالمنظومة الدولية واعتمادها على الدعم الأمريكي المطلق الذي يمنحها حصانه ورعاية، تتيح لها مواصلة جرائمها".

ولفتت عشراوي في نهاية بيانها، الى ان استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال وبقائها دون مساءلة ومحاسبة يدلل على التواطؤ الأمريكي والعجز الدولي مطالبة في هذه الصدد بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

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