الحسيني والنتشة يتفقدان بلدية ونادي أبو ديس وتجمع " أبو نوار" البدوي

القدس المحتلة / سما /

تفقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة القدس المهندس عدنان الحسيني والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة اليوم ، بلدية أبو ديس والتقيا برئيسها احمد صالح أبو هلال ورئيس النادي سفيان البو واطلعا على احتياجاتهما، ووعدا بتلبيتها والعمل على تقديم المساعدة لهما وفق الإمكانيات المتاحة.

كما التقى الحسيني والنتشة بأمين سر حركة " فتح" في أبو ديس محمد ربيع واستمعا منه الى شرح مفصل عن الوضع التنظيمي والاوضاع العامة في البلدة في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين العزل .

وندد الحسيني والنتشة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا، كما وتفقدا والوفد المرافق لهما تجمع أبو نوار البدوي حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية الخان الأحمر أبو خميس أبو داهوك وعطا الله مزارعة مسؤول تجمع البدو في جبل البابا وأبو عماد جهالين امين سر " فتح" في الموقع وحسين أبو داهوك مسؤول ملف البدو في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس .

وتفقد المسؤولان المدارس والمرافق العامة في المنطقة التي يسكنها البدو المهددين من قبل الاحتلال الإسرائيلي بترحيلهم من هذا المكان، والتقيا مع سكان التجمع واستمعا منهم الى القضايا والاحتياجات والمشاكل التي يعانون منها وفي مقدمتها تهديدات الاحتلال المتواصلة بترحيلهم عن أماكن سكنهم.