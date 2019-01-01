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الرئيس يصل النرويج في زيارة رسمية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل النرويج في زيارة رسمية


أوسلو /سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان باستقبال الرئيس على أرض المطار سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت، وممثلة النرويج لدى دولة فلسطين هيلد هارالدستاد، وعدد من المسؤولين النروجيين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة: ولي العهد النرويجي القائم بأعمال الملك، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية، كما سيزور البرلمان النرويجي.

ويرافق الرئيس في الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوزير مجدي الخالدي.

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