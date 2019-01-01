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الرئيس يلتقي وزيرة خارجية النرويج

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي وزيرة خارجية النرويج


أوسلو /سما/

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، في مقر إقامته في العاصمة النرويجية أوسلو، وزيرة خارجية النرويج ايني اريكسون.

وأطلع سيادته، الوزيرة اريسكون، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية.

وثمن الرئيس، الدور الكبير الذي تقوم به النرويج في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لشعبنا الفلسطيني، إضافة إلى دورها الهام في تنسيق مساعدات الدول المانحة المقدمة للشعب الفلسطيني.

وأقامت وزيرة خارجية النرويج اريسكون بعد اللقاء، مأدبة عشاء على شرف سيادة الرئيس والوفد المرافق.

وكان الرئيس وصل، مساء اليوم، النرويج في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يرافقه فيها، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوزير مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت

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