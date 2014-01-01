أبو سيف يطلق روايته "مشاة لا يعبرون الطريق"

رام الله / سما /

أطلق الروائي عاطف أبو سيف، مساء اليوم الأربعاء، روايته "مشاة لا يعبرون الطريق" في متحف محمود درويش بمدينة رام الله.

وقام الروائي أحمد حرب بتقديم قراءة نقدية معمقة في الرواية، وأجرى حوارا مع الكاتب قبل أن يقوم أبو سيف بتوقيع نسخ من الرواية للحاضرين.

الرواية صدرت عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن، ووقعت في 205 صفحات من القطع المتوسط، وصمم غلافها الشاعر زهير أبو شايب، وكانت لوحة الغلاف للفنان الفلسطيني ابن غزة تيسير البطنيجي.

تستكمل الرواية المشروع الروائي لأبو سيف الذي أنجز منه قبل ذلك ست روايات هي، ظلال في الذاكرة، وحكاية ليلة سامر، وكرة الثلج، وحصرم الجنة، وحياة معلقة، والحاجة كريستينا، كما أصدر ثلاث مجموعات قصصية آخرها "زمن درويش اليافاوي"، وكتب خمس مسرحيات تم تمثليها في غزة، منها "المصور" و"روميو وجوليت في غزة" وثلاثية السيد بيرفيكت.

كما كتب باللغة الإنجليزية "الزنانة تأكل معي"، والذي شكل يومياته خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في العام 2014، وقدم للكتاب الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي.

وترشحت روايته "حياة معلقة" للقائمة القصيرة لجائزة "بوكر" في العام 2015، وروايته "الحاجة كريستينا" للقائمة الطويلة لذات الجائزة في العام 2018. كما فازت روايته للفتيان المعنونة "قارب من يافا" بجائزة "كتارا" لرواية الفتيان، كما ترشح للقائمة القصيرة لجائزة "كتاب فلسطين" في لندن عام 2016.

أبو سيف مولود في مخيم جباليا عام 1973، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة سياسات الفصلية التي تصدر عن معهد السياسات العامة، ويشغل حاليا منصب وزير الثقافة.