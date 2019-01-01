نتنياهو: أمامنا خيارين وسنقوم بكل جهد لمنع تشكيل حكومة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ،زعيم حزب "الليكود"، مساء يوم الأربعاء، إن هناك خياران عقب الإعلان عن نتائج انتخابات الكنيست الـ22.

ووفقا لما اوردته وسائل اعلام عبرية، قال نتنياهو في كلمة له بمستهل اجتماع لليكود : "إما حكومة برئاستي أو حكومة خطيرة ترتكز على الأحزاب العربية"، مستدركا : "سنقوم بكل جهد من أجل منع مثل هذه الحكومة الخطرة التي تقوم على الأحزاب العربية".

وأضاف زعيم حزب الليكود: "لقد قررنا بالإجماع أننا يجب أن نتعاون معا للتفاوض على حكومة برئاستي". بحسب حديثه.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان صدرعنه مساء اليوم، أن نتنياهو قرر إلغاء زيارته إلى نيويورك؛ للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الظروف السياسية.