اشتية يلتقي وفدا من حملة "كرامة" ويشيد بجهودهم

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "كرامة"، برئاسة رئيس الحملة طلعت علوي.

ووضع الوفد رئيس الوزراء في صورة الجهود التي تقوم بها الحملة في سياق حرية الحركة، والتخفيف من معاناة المواطنين خلال تنقلهم، والتي توجت بتمديد ساعات عمل معبر الكرامة على مدار الساعة وطيلة أيام العام باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وثمن اشتية الجهد التطوعي والمتواصل الذي تقوم به الحملة، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للحملة والقائمين عليها.