  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"فيسبوك" أنشأ اوتوماتيكيا مئات الصفحات المؤيدة لـ"داعش" و"القاعدة"

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" أنشأ اوتوماتيكيا مئات الصفحات المؤيدة لـ"داعش" و"القاعدة"


سما / وكالات/

 أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الاميركية بأن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي منح تنظيمي "الدولة الإسلامية" أو ما يعرف ب"داعش" و"القاعدة" آلية فعالة لنشر دعايتهما وتجنيد أتباع جدد، من خلال إنشاء عشرات الصفحات المروجة لهما.

وأكدت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن "فيسبوك" أنشأ بشكل اوتوماتيكي نحو 200 صفحة تروج بشكل مباشر لتنظيم "داعش" وعشرات أخرى تمثل تنظيم "القاعدة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة، حسب نص دعوى يعتزم "مركز المخبرين الوطني" غير الحكومي (NWC) تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة بالولايات المتحدة.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود "فيسبوك" لإنشاء صفحات بشكل أوتوماتيكي لمشاريع تجارية ومؤسسات تعليمية وغيرها من المنظمات، استنادا إلى معلومات العمالة ومعلومات شخصية أخرى من صفحات مستخدمي الموقع.

وتحمل إحدى الصفحات المذكورة، على سبيل المثال، عنوان "أحب الدولة الإسلامية"، وعلى رأسها علم "داعش" ضمن إطار علامة "فيسبوك"، وتم تسجيلها كصفحة مختصة بـ"إيديولوجية سياسية".

وأكدت الوكالة أن لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأميركي ستستجوب ممثلين عن مختلف شركات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم مسؤولة محاربة التواصل بين المتطرفين في "فيسبوك" مونيكا بيكيرت.

الأكثر قراءة اليوم

محدث : الليكود و"كاحول-لافان" 32 مقعدا لكل منهما والمشتركة 12

صورة : مذيعة إسرائيلية لم تسأل نتنياهو سؤالا حتى لا تحرجه.. ما هو؟

مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل

غانتس يدعو لحكومة وحدة واسعة ويهاتف أيمن عودة

تحليلات : هل انتهى عهد نتنياهو ؟ وهل سيلجأ الى شن حرب ؟

اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا

تل ابيب: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا

الأخبار الرئيسية

ردود أفعال إسرائيلية أولية حول نتائج الانتخابات الاسرائيلية للكنيست الـ(22).. وليبرمان يحذر!

عريقات يوجه رسالة شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال القادمة.. وهذا مفادها

محدث .. بعد فرز %90.3 من الأصوات: غانتس يتفوق بمقعد على نتنياهو والمشتركة 13

عودة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

515899C

فيديو : تُركت تنزف.. استشهاد سيّدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا