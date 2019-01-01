"فيسبوك" أنشأ اوتوماتيكيا مئات الصفحات المؤيدة لـ"داعش" و"القاعدة"

سما / وكالات/

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الاميركية بأن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي منح تنظيمي "الدولة الإسلامية" أو ما يعرف ب"داعش" و"القاعدة" آلية فعالة لنشر دعايتهما وتجنيد أتباع جدد، من خلال إنشاء عشرات الصفحات المروجة لهما.

وأكدت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن "فيسبوك" أنشأ بشكل اوتوماتيكي نحو 200 صفحة تروج بشكل مباشر لتنظيم "داعش" وعشرات أخرى تمثل تنظيم "القاعدة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة، حسب نص دعوى يعتزم "مركز المخبرين الوطني" غير الحكومي (NWC) تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة بالولايات المتحدة.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود "فيسبوك" لإنشاء صفحات بشكل أوتوماتيكي لمشاريع تجارية ومؤسسات تعليمية وغيرها من المنظمات، استنادا إلى معلومات العمالة ومعلومات شخصية أخرى من صفحات مستخدمي الموقع.

وتحمل إحدى الصفحات المذكورة، على سبيل المثال، عنوان "أحب الدولة الإسلامية"، وعلى رأسها علم "داعش" ضمن إطار علامة "فيسبوك"، وتم تسجيلها كصفحة مختصة بـ"إيديولوجية سياسية".

وأكدت الوكالة أن لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأميركي ستستجوب ممثلين عن مختلف شركات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم مسؤولة محاربة التواصل بين المتطرفين في "فيسبوك" مونيكا بيكيرت.