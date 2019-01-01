وزير الأشغال العامة يوقع مع نظيره الأردني اتفاقية تعاون بين الطرفين

رام الله / سما /

وقع وزير الأشغال العامة والاسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، مع نظيره الأردني فلاح العموش، اتفاقية لبدء تنفيذ مذكرة تفاهم بين الطرفين، والخاصة بقطاعات الطرق، والجسور، والأبنية، والإسكان، والعطاءات.

وقال زيارة إن المذكرة تشمل تنفيذ 3 مشاريع، في مجال العطاءات الحكومية، والذي يعتبر أمرا مهما في تحريك العجلة الاقتصادية، إضافة الى تنفيذ مشروع في مجال الطرق والجسور، وهو مشروع طريق وادي النار الذي يربط محافظات الضفة الغربية الشمالية والوسطى بمحافظاتها الجنوبية، وهو طريق وعر، والمحور الثالث هو محور الإسكان خصوصا فيما يتعلق ببرنامج الإسكان الميسر.

وثمن زيارة موقف ودور المملكة والشعب الأردني في دعم القضية الفلسطينية، وحقه في إقامة دولته المستقلة، والجهود المتواصلة التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتحركه السياسي في شتى أنحاء العالم لدعم القضية الفلسطينية.

بدوره، قال العموش إننا في الحكومة الأردنية على استعداد تام للتعاون في شتى المجالات، وتبادل الخبرات لنكون جسدا واحدا في إعمار فلسطين، لافتًا الى أن فلسطين هي قضية الأردن الأولى، وقضية كل أردني، وأن الملك يدافع بكل قوته عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات.