  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العيسوية: الاحتلال يوزع إخطارات هدم ومراجعة لبلدية الاحتلال

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
العيسوية: الاحتلال يوزع إخطارات هدم ومراجعة لبلدية الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

وزعت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، إخطارات بالهدم وإخطارات لمراجعتها لعدد من أصحاب المنشآت والمنازل في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها شرطة وقوات الاحتلال الخاصة اقتحمت البلدة ووزعت عددا من إخطارات الهدم والاستدعاءات على بعض المنازل لمراجعة بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف أبو الحمص ان طواقم بلدية الاحتلال قامت بتصوير عدد من المنشآت السكنية وأخذ القياسات كاملة، موضحا أن معظم هذه المنشآت مأهول بالسكان.

الأكثر قراءة اليوم

محدث : الليكود و"كاحول-لافان" 32 مقعدا لكل منهما والمشتركة 12

صورة : مذيعة إسرائيلية لم تسأل نتنياهو سؤالا حتى لا تحرجه.. ما هو؟

مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل

غانتس يدعو لحكومة وحدة واسعة ويهاتف أيمن عودة

تحليلات : هل انتهى عهد نتنياهو ؟ وهل سيلجأ الى شن حرب ؟

اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا

تل ابيب: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا

الأخبار الرئيسية

ردود أفعال إسرائيلية أولية حول نتائج الانتخابات الاسرائيلية للكنيست الـ(22).. وليبرمان يحذر!

عريقات يوجه رسالة شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال القادمة.. وهذا مفادها

محدث .. بعد فرز %90.3 من الأصوات: غانتس يتفوق بمقعد على نتنياهو والمشتركة 13

عودة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

515899C

فيديو : تُركت تنزف.. استشهاد سيّدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا