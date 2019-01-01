"كاحول لافان": اتصالات غير رسمية مع مسؤولين في الليكود

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون كبار في حزب "كاحول لافان"، اليوم الأربعاء، إنهم يستعدون لإجراء اتصالات مع الأحزاب التي يطلق عليها "الوسط – اليسار"، وكذلك إجراء محادثات غير رسمية مع رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ومع كبار المسؤولين في "الليكود"، في محاولة للدفع بإمكانية تشكيل حكومة وحدة برئاسة بيني غانتس.

ونقل عن مسؤولين في "كاحول لافان" قولهم إن الهدف هو العمل بشكل "غير رسمي" مقابل شركاء محتملين، بهدف تشكيل "جبهة مضادة" لتلك التي يعمل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تشكيلها مع الأحزاب الحريدية وحزب "إلى اليمين".

وأقر المسؤولون أن إمكانية الحزب تشكيل الحكومة القادمة هي "مركبة وصعبة"، وأضافوا أن "الوضع معقد للطرفين".

وكان غانتس قد عين، يوم أمس، طاقم مفاوضات ائتلافيا لتشكيل الحكومة، بقيادة د. يورام طوربوفيتش، الذي أشغل منصب رئيس مكتب الحكومة السابق، إيهود أولمرت، والمستشار الإستراتيجي شالوم شلومو، الذي يشغل منصب مستشار المرشح الثاني في قائمة "كاحول لافان"، يائير لبيد.

وادعى مسؤول في "كاحول لافان" أن هناك نية للتوجه إلى مسؤولين كبار في الليكود للتعاون من أجل تشكيل حكومة وحدة برئاسة غانتس.

وبحسبه فإن "أول خمسة مرشحين لليكود لا يتحدثون للإعلام ولا تجرى معهم مقابلات، وذلك ليس صدفة"، مضيفا أنهم يلتزمون الصمت، وأن "غدعون ساعار اختفى، كما أن آخرين لا يجرؤون على إجراء مقابلات بشأن الوضع الذي جلبه نتنياهو على الليكود ولمعسكر اليمين، وباتوا يدركون أن يوجد مشكلة مع نتنياهو".

وقال عضو الكنيست يوعز هاندل، صباح اليوم، إنه "تجري اتصالات مع كافة اللاعبين في الملعب السياسي، بهدف تشكيل حكومة وحدة صهيونية بقيادة غانتس، وهذا ما يريده غالبية الإسرائيليين، وما يحتاجه المجتمع بعد فترة طويلة من الكراهية العبثية".

وعلى صلة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، إنها وقفت على تفاصيل جديدة من وراء الكواليس بشأن المكالمة الهاتفية التي أجراها غانتس، يوم أمس، مع رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة. وأضافت أن التقارير الأولية أشارت إلى أن غانتس هو الذي بادر إلى هذه المكالمة، إلا أن موقع الصحيفة ادعى أن معلومات جديدة حصل عليها تفيد أن عودة هو الذي بادر للاتصال وتحديد موعد مع غانتس.

ونفى "كاحول لافان" أن تكون هذه المكالمة خلافا لموقف ممثلي "تيليم" (حزب موشيه يعالون) في القائمة. وقال مصدر في "تيليم" إن "كاحول لافان" تتجه لإجراء محادثات مع الجميع.