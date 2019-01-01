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حماس: إعدام قوات الاحتلال لمواطنة فلسطينية في "قلنديا" يؤكد إجرام جنوده

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إعدام قوات الاحتلال لمواطنة فلسطينية في "قلنديا" يؤكد إجرام جنوده


غزة / سما /

 قال الناطق باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم يوم الأربعاء، إنّ إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، يؤكد إجرام وسادية جنود جيش الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريحٍ صحفي، أنّ هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة طويلة ومتواصلة من جرائم الاحتلال على حواجز الموت في الضفة الغربية،.

وأشار، إلى أنّ هذه الجريمة ستزيد من لهيب الانتفاضة والثورة في الضفة، والتي تترجم في كل مرة لعمليات مقاومة ضد جنود الاحتلال القتلة.

وكانت، فلسطينية استشهدت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها، صباح يوم الأربعاء، جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس .

 وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد المواطنة التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

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