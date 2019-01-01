برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر تشرين الأول المقبل

جنين / سما /

أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، عن جدول برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر تشرين الأول المقبل.

وأوضح مكتب الصليب الأحمر في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجون: الرملة، وايالون، ونيتزان، وجبعون، وميغان، ستكون في 3 تشرين الأول، في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون: هداريم، وهشارون، وريمون، واوفك يوم 28 تشرين الأول .

وأشار الى أن زيارة الأسرى في سجون: الدامون/ كرمل، وعتليت ستكون في 23 تشرين الأول، وجلبوع 1 (طوباس+ جنين)+ شطة في 2 من الشهر ذاته، وجلبوع 2/ جنين في 3، وبئر السبع في 22.

ولفت مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 2 من الشهر نفسه، وسجن رامون في 28، وعسقلان في 22، ومجدو المجموعة الأولى في 7، والمجموعة الثانية في 28، والنقب المجموعة الأولى في 23، والمجموعة الثانية في 30 وعوفر في 7 من تشرين الأول المقبل.