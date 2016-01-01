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الداخلية المصرية: مقتل القيادي بحركة لواء الثورة الإرهابي" محمود غريب" و9 أخرين بمدينة العبور

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية المصرية: مقتل القيادي بحركة لواء الثورة الإرهابي" محمود غريب" و9 أخرين بمدينة العبور


القاهرة /سما/

 أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، مقتل تسعة عناصر إرهابية، عقب تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة وكرين بضاحيتي العبور و15 مايو، شرق وجنوب القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن من بين تلك العناصر، قيادي حركة "لواء الثورة"، الحركة المسلحة التي تنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" وعلى قائمة المنظمات الإرهابية بمصر، محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي خلف الدهشوري، وهو متورط في حادثتي اغتيال العميد في القوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشار بيان وزارة الداخلية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إلى العثور بحوزة العناصر الإرهابية على 6 قطع سلاح وخرطوشين، وكمية من مادتي "RSALT"، و"النترات" ومجموعة من الدوائر الكهربائية وعبوة متفجرة، وهيكلي عبوات متفجرة.

وكانت حركة "لواء الثورة" أعلنت عن ظهورها الأول من آب/ أغسطس 2016، عقب تبنيها الهجوم على كمين العجيزي في المنوفية، كما أعلنت مسؤوليتها عن مقتل العميد رجائي.

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