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عريقات يوجه رسالة شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال القادمة.. وهذا مفادها

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يوجه رسالة شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال القادمة.. وهذا مفادها


رام الله / سما /

قال أمين سر لجنة تنفيذية المقاطعة صائب عريقات، إن أي حكومة إسرائيلية قادمة لابد وأن تدرك أن الأمن والاستقرار، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال وإعلان استقلال دولة فلسطين.

 وأضاف عريقات في تصريحات لقناة الغد، أن الحكومة الإسرائيلية السابقة حاولت من خلال الإملاءات وبناء المستوطنات وفرض الحصار والتطهير العرقي أن تصل إلى الفصل بين طوائف الشعب، داعيًا الحكومة الإسرائيلية القادمة، إلى وقف سياسة الفصل العنصري وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن على المجتمع الدولي ممارسة كل ما يملك من قوة لاستقلال فلسطين، وتحقيق السلام والأمن للمنطقة.

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