مجدلاني يبحث مع منظمة العمل الدولية التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني مع الخبير في منظمة العمل الدولية في مجال الضمان والرعاية الاجتماعية د.لوكا بيليرانو، سبل التعاون المتعلق بالحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية كمبدأ أساسي في صياغة السياسات وبناء وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تهميشا بما في ذلك دعم حق الأشخاص ذوي الأعاقة ، والاطفال وكبار السن ، تلك الفئات التي تتلقى الرعاية من وزارة التنمية الاجتماعية .

وأضاف مجدلاني نرحب بالعمل مع منظمة العمل الدولية باعتبارها شريكاً رئيساً، مؤكداً على ضرورة نسج علاقة استراتيجية بما يكفل الوصول إلى تحقيق الهدف الذي تضعه الوزارة نحو الحماية الاجتماعية للمستفيدين من برامجها.

وأشار مجدلاني أن الوزارة تعمل على تفعيل صندوق التمكين الاقتصادي للمعاقين ، وللايتام وسوف يكونذلك على أولويات خطتها القادمة، وذلك للانتقال الى حالة الانتاج نحو التنمية، وكذلك تطوير مراكز تأهيل الشبيبة التابعة للوزارة، مشيرا في هذا الصدد إلى الانفتاح التام مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين لتطوير قطاع الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد بيليرانو على أهمية العمل نحو الحماية الاجتماعية وأن منظمة العمل الدولية على استعداد للتعاون مع الوزارة في هذا المجال، مثمنا الدور الذي تقوم به لتقديم الخدمات للفئات المهمشة والفقيرة.