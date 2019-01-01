الاحتلال أصدر 22 قرارًا إداريًا جديدًا بحق أسرى رام الله الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، إن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 22 قرارًا إداريًا جديدًا بحق أسرى من مدينة رام الله خلال أغسطس الماضي، بينهم 16 أسيرًا جدد لهم الاعتقال الإداري لمراتٍ أخرى، بينما ستة آخرين صدرت بحقهم قرارات إدارية للمرة الأولى.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن من بين الأسرى الذين فرضت عليهم قرارات إدارية ثلاثة أسرى جدد لهم الاحتلال الأمر الإداري للمرة الرابعة على التوالي، وأربعة أسرى آخرين جدد لهم مرة ثالثة، وتسعة آخرين جدد لهم مرة ثانية على التوالي، وصدرت بحق الباقيين أوامر إدارية جديدة، علمًا أن غالبيتهم أسرى محررين.

وبيّن أن مدينة رام الله تعتبر من أكثر مدن الضفة الغربية المحتلة المتضررة من الاعتقال الإداري، حيث وصلت عدد القرارات الإدارية بحق أسراها منذ بداية العام الجاري إلى 138 قرارًا.

وذكر أن أسرى رام الله الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية خلال أغسطس، للمرة الرابعة، لمدة أربعة أشهر هم محمد عمر حامد وحسين عبد الواحد حامد وغالب سامي وردة.

في حين صُدرت أوامر إدارية للمرة الثالثة ولمدة أربعة أشهر بحق كل من عبد الفتاح كمال اجرب ومحمود صالح عطية وثائر عبد الله طه، ولمدة ستة أشهر بحق الأسير نزيه سعيد أبو عون.

وأضاف "إعلام الأسرى" أن أوامر إدارية صُدرت للمرة الثانية، لمدة شهرين بحق الأسير سفيان مقدادي، ومدة ستة أشهر بحق كل من منير عبد الجليل العبد وأحمد باسل ناصر وصالح محمود بداون.

كما صُدرت أوامر إدارية لمدة أربعة أشهر بحق علي زهير عطية ومحمد محمود لداودة وهشام جهاد عياش ومحمد علي امطير، ومدة ثلاثة أشهر بحق الأسير عبد اللطيف محمد صبح.

وصًدرت أيضًا أوامر إدارية جديدة لمدة أربعة أشهر بحق كل من حمزة إبراهيم زهران وموسى إبراهيم زهران وسيف محمد عبدة، ولمدة ثلاثة أشهر بحق الأسرى علاء حسن أبو عادي وإبراهيم حسين مصفر وعماد عبد العزيز بطران.