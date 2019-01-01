  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان يَعِد جماهير ريال مدريد بما يريدون سماعه عن هازارد

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يَعِد جماهير ريال مدريد بما يريدون سماعه عن هازارد


وكالات / سما /

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني جاهزية البلجيكي إيدين هازارد لخوض أولى مبارياته بالقميص الأبيض ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأشاد المدرب الفرنسي بنجمه البلجيكي قبل لقاء القمة اليوم، وتوقع أن يحقق نجاحًا باهرًا مع ريال مدريد في قادم السنوات.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة “على أية حال، أعتقد دائماً بأن هازارد لاعبٌ حاسم، ويستطيع صنع الفارق في بعض الحالات.  لقد أظهر ذلك، والحقيقة أنه معنا الآن مما يجعله يرغب بإظهار هذه القدرات”.

وأضاف “هازارد في طريقه لأن يصبح لاعباً جيداً جداً. لا أريد أن أقارن، لأنني لا أحب المقارنات، لكن أعتقد أنه سيصبح لاعباً مهماً جداً لريال مدريد. مستقبله سيكون عظيماً بكل تأكيد”.

وأنهى حديثه بجملة طريفة قائلاً “قلتها لكم بالفرنسية، لكن الفكرة نفسها ستبقى ثابتة بالإسبانية”.

#ايدين هازارد #زين الدين زيدان

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : حماس تنتج صواريخ لا تعترضها القبة الحديدية وقادرة على ضرب حيفا

تلقيت اتصالا من الحوثي ..عبد الباري عطوان

مرفق رابط التسجيل.. فتح باب التسجيل لـ1000 وظيفة حكومية في غزة

نتنياهو يستنجد بالمستوطنين: إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي

غانتس يدعو لحكومة وحدة واسعة ويهاتف أيمن عودة

اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا

تل ابيب: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا

الأخبار الرئيسية

محدث .. بعد فرز %90.3 من الأصوات: غانتس يتفوق بمقعد على نتنياهو والمشتركة 13

عودة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

515899C

فيديو : تُركت تنزف.. استشهاد سيّدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

55

محدث : الليكود و"كاحول-لافان" 32 مقعدا لكل منهما والمشتركة 12

515902C

مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل