زيدان يَعِد جماهير ريال مدريد بما يريدون سماعه عن هازارد

وكالات / سما /

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني جاهزية البلجيكي إيدين هازارد لخوض أولى مبارياته بالقميص الأبيض ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأشاد المدرب الفرنسي بنجمه البلجيكي قبل لقاء القمة اليوم، وتوقع أن يحقق نجاحًا باهرًا مع ريال مدريد في قادم السنوات.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة “على أية حال، أعتقد دائماً بأن هازارد لاعبٌ حاسم، ويستطيع صنع الفارق في بعض الحالات. لقد أظهر ذلك، والحقيقة أنه معنا الآن مما يجعله يرغب بإظهار هذه القدرات”.

وأضاف “هازارد في طريقه لأن يصبح لاعباً جيداً جداً. لا أريد أن أقارن، لأنني لا أحب المقارنات، لكن أعتقد أنه سيصبح لاعباً مهماً جداً لريال مدريد. مستقبله سيكون عظيماً بكل تأكيد”.

وأنهى حديثه بجملة طريفة قائلاً “قلتها لكم بالفرنسية، لكن الفكرة نفسها ستبقى ثابتة بالإسبانية”.