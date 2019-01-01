  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

97 مستوطنا وعنصرا من مخابرات الاحتلال يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان لها، إن 64 مستوطنًا و33 عنصرًا من مخابرات الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم دعت قبل أيام لاستباحة المسجد الأقصى المبارك واقتحامه بشكل مكثف خلال موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى الشهر المقبل.

#المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : حماس تنتج صواريخ لا تعترضها القبة الحديدية وقادرة على ضرب حيفا

تلقيت اتصالا من الحوثي ..عبد الباري عطوان

مرفق رابط التسجيل.. فتح باب التسجيل لـ1000 وظيفة حكومية في غزة

نتنياهو يستنجد بالمستوطنين: إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي

غانتس يدعو لحكومة وحدة واسعة ويهاتف أيمن عودة

اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا

تل ابيب: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا

الأخبار الرئيسية

محدث .. بعد فرز %90.3 من الأصوات: غانتس يتفوق بمقعد على نتنياهو والمشتركة 13

عودة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

515899C

فيديو : تُركت تنزف.. استشهاد سيّدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

55

محدث : الليكود و"كاحول-لافان" 32 مقعدا لكل منهما والمشتركة 12

515902C

مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل