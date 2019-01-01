97 مستوطنا وعنصرا من مخابرات الاحتلال يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان لها، إن 64 مستوطنًا و33 عنصرًا من مخابرات الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم دعت قبل أيام لاستباحة المسجد الأقصى المبارك واقتحامه بشكل مكثف خلال موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى الشهر المقبل.