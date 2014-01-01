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فلسطين تحصل على عضوية لجان الاتحاد الآسيوي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصل على عضوية لجان الاتحاد الآسيوي


جاكرتيا / سما /

حصلت دولة فلسطين، على عضوية لجان الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة, عقب الاجتماع المركزي الذي جرى في "جاكرتا" بإندونيسيا الأربعاء.

ونال كل من الحكم الدولي علاء ندى عضوية اللجنة العلمية في الاتحاد الآسيوي, والمدرب محمد مهدي عضوية لجنة المدربين, في طفرة تحسب للاتحاد الفلسطيني على مستوى القارة "الصفراء".

وعبّر رضوان الشريف نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة ورئيس الوفد المتواجد في "جاكرتا" حاليا, عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير, مؤكدا أن هذه العضوية ستساهم في تطوير كرة الطاولة بغزة والضفة على حد سواء.

أما محمد الدلو رئيس اتحاد اللعبة, فشدد على أهمية هذا الإنجاز, لتعزيز مشاركة فلسطين في المسابقات العربية والآسيوية والعالمية.

يشار إلى أن ندى حاصل على ماجستير تربية رياضية من جامعة النجاح بالضفة المحتلة, وهو حكم دولي منذ 2014, في حين يتولى مهدي تدريب خدمات المغازي حاليا وسبق له الإشراف فنيا على منتخب الناشئين.

#فلسطين #الاتحاد الآسيوي

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