أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدا الخميس

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية وأسماء المسافرين عبر معبر رفح اليوم غد الخميس 2019/9/19.

وقالت الداخليةنقلا عن وكالة سوا، أن السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس سيكون للحافلة الأولى والثانية والثالثة من كشف (9/18).

وأكدت الداخلية على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، داعية إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما شددت على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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