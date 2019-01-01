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نائب عراقي يتهم قاسم سليماني برفع الحصانة عنه: أهنئك على النصر

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب عراقي يتهم قاسم سليماني برفع الحصانة عنه: أهنئك على النصر


بغداد/وكالات/

اتهم النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، اليوم الأربعاء، قائد فيلق  القدس، قاسم سليماني بالدفع باتجاه رفع الحصانة عنه.

وقال في تغريدة كتبها على حسابه في "تويتر": "رسالة لا أنتظر جوابها.. يعني وَنْ وَيْ!.. الأفخم الأكرم الجنرال قاسم سليماني المحترم: أهنئك من كل قلبي على النصر الذي حققته أنت، من خلال أشقائك في مجلس نوابنا العراقي برفع الحصانة عني".

وأضاف: "ساعدك الله يا سليماني على حجم الجهد الذي بذلته في تربيتهم وإعدادهم. أنت تستحق التحية".

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، فائق الشيخ علي، بعد أن جمعت تواقيع من مجموعة برلمانيين على خلفية الخلاف الذي نشب بينه وبين النائبة السابقة، مستشارة رئيس الحكومة العراقية، حنان الفتلاوي.

وفي وقت سابق، طالبت حركة "إرادة" التي تترأسها الفتلاوي، رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن الشيخ علي، الذي وصفته بـ "البذيء" لـ "تجاوزه على شرف المرأة العراقية".

وكان الشيخ علي قد كتب عدة تغريدات استعمل خلالها كلمات بذيئة اعتبرت أنها ضد الفتلاوي، التي بادرت بدورها بإعادة نشر تغريدات موجهة ضد الشيخ علي من قبل مؤيديها.

وفي الثامن من سبتمبر، أعلنت الفتلاوي أن 3 طلبات رفع حصانة أرسلها مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشيخ علي، 2 منها من قبلها، بتهم الإساءة والتشهير والقذف، والطلب الثالث بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل.

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