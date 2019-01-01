توزيع اخطارات هدم في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

وزعت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، اخطارات هدم في بلدة العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص .

وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد ابو الحمص ان طواقم بلدية الاحتلال وأفراد من الشرطة والقوات الخاصة اقتحموا أحياء البلدة ووزعوا اخطارات هدم واستدعاءات لمراجعات لبلدية الاحتلال، تحت ذريعة البناء دون ترخيص.

وأضاف أبو الحمص أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بتصوير المنشآت السكنية واخذ القياسات كاملة، موضحا ان المنشآت معظمها مأهول بالسكان.

وأضاف أبو الحمص ان حملة اعتداءات تشنها سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة ضد اهالي وسكان العيسوية، حيث الاعتقالات اليومية والاقتحامات والانتشار في الشوارع واستخدام القنابل والأعيرة المطاطية، إضافة الى الحواجز داخل الشوارع وعلى مداخل البلدة.

