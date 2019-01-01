"مكافحة المخدرات" تضبط 24 فرش حشيش وتعتقل 5 في غزة

غزة / سما /

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بغزة فرع خانيونس 24.5 فرش حشيش، بإسناد فرع المكافحة برفح وقوات التداخل وحفظ النظام.

وقال المقدم وائل أبو عبيد مدير فرع مكافحة خانيونس إن معلومات وردت إليهم من مصادر خاصة تفيد بأن المدعو "خ. ب" يقوم بترويج المواد المخدرة في مدينة رفح.

وبين أبو عبيد أنه تم نصب كمين للمشتبه به وسط مدينة رفح، وضبط بحوزته 13 فرش حشيش، وأثناء التحقيق الأولي معه اعترف بحيازته كمية أخرى في منزله، حيث تم تفتيش المنزل بعد استكمال الإجراءات القانونية ، والعثور على 11.5 فرش حشيش.

كما أوقفت قوة المكافحة 5 أشخاص متواجدين في المنزل هم من المطلوبين لديها على قضايا مخدرات.

وأوضح أبو عبيد أنه تم إحالة القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها ستواصل القيام بواجبها بكل قوة من أجل ضرب تجار المخدرات والمهربين؛ ولتحصين المجتمع من العابثين.